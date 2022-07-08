Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

Росія може готувати наступ одразу на двох напрямках – ISW

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Потребує перевірки
війна в Україні

Аналітики із Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні за підсумками доби 7 липня зробили припущення про можливий одночасний наступ російських військових на Слов’янськ та Краматорськ.

На думку аналітиків ISW, удари, яких завдали окупанти по позиціях ЗСУ на південь від Барвінково, а також обстріли Нікополя, Новопавлівки та кількох населених пунктів на північний захід від Слов’янська можуть свідчити про те, що Росія хоче обійти Барвінкове зі сходу.

Читайте
Вирішує одразу кілька питань: Жданов про вирішальну битву на півдні України

Також вони припускають, що окупанти можуть піти в напрямку шосе E40 Ізюм-Слов’янськ для просування на південний схід у бік Слов’янська, або рухатися прямо на південний схід від Барвінково у бік Краматорська.

Зараз дивляться

– Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов’янськ, – прогнозують експерти.

Джерело: ISW

Фото: Генштаб

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка