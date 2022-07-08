Росія може готувати наступ одразу на двох напрямках – ISW

Липень, 08 в 12:21

Аналітики із Інституту вивчення війни (ISW) у зведенні за підсумками доби 7 липня зробили припущення про можливий одночасний наступ російських військових на Слов’янськ та Краматорськ.

На думку аналітиків ISW, удари, яких завдали окупанти по позиціях ЗСУ на південь від Барвінково, а також обстріли Нікополя, Новопавлівки та кількох населених пунктів на північний захід від Слов’янська можуть свідчити про те, що Росія хоче обійти Барвінкове зі сходу.

Також вони припускають, що окупанти можуть піти в напрямку шосе E40 Ізюм-Слов’янськ для просування на південний схід у бік Слов’янська, або рухатися прямо на південний схід від Барвінково у бік Краматорська.

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– Російські сили можуть створювати умови для можливого штурму Краматорська, який йтиме паралельно з наступом на Слов’янськ, – прогнозують експерти.

Джерело: ISW

Фото: Генштаб