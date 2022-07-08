Они хотели, чтобы я призналась в убийстве: Тайра о самом тяжелом моменте в российском плену

Июль, 08 в 14:32

Украинский парамедик-волонтер Юлия Паевская, которую больше знают по позывному Тайра, рассказала о самом тяжелом в российском плену.

— Постоянное давление психологическое было самым тяжелым, физические действия очень тяжело, но это можно пережить. Вообще мне повезло, ведь могло быть гораздо хуже, – говорит Тайра.

Также она сообщила, что в плену от нее требовали признания в убийстве:

— Они хотели, чтобы я призналась в том, что я убила каких-то родителей, сирот, которые были в автобусе. Я не призналась, конечно.

Тайра говорит, что выжить ей помогла вера, что все будет хорошо, и поддержка Украины, которую она чувствовала, хотя и не располагала информацией о кампании, которая была развернута за ее освобождение.

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Напомним, что обмен прошел 17 июня 2022 года. Когда в феврале 2022 года войска РФ вторглись в Украину, Юлия находилась в Мариуполе.

Фото: Юлия Паевская