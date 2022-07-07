Июль, 07 в 17:30

Ставшая легендой при жизни, украинский медик Юлия Паевская, рассказала журналистам CNN, что ей довелось за три месяца пережить в российском плену.

По ее словам, издевательства начались сразу после того, как ее опознали на блокпосте под Мариуполем и взяли в плен вместе с водителем 16 марта.

53-летнюю украинку держали в Донецком следственном изоляторе на территории так называемой ДНР.

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— Пять дней я не ела и практически не пила. Мне постоянно говорили, что я фашист, нацист. Что лучше бы я умерла, чем увидела, что будет дальше с Украиной. Это был настоящий ГУЛАГ, — вспоминает Юлия.

Не добившись от Тайры согласия сотрудничать, рашисты бросили ее в одиночную камеру с металлической койкой без матраца.

Напомним, что о Юлии Паевской Украина узнала в 2014 году во времена Майдана, откуда она отправилась сражаться с сепаратистами на восток Украины, в зону ООС.

Когда в феврале 2022 года войска РФ вторглись в Украину, Юлия находилась в Мариуполе, где тайно, с помощью нательной камеры снимала драматические сцены прибытия раненых в отделение неотложной помощи и усилия медиков по их спасению.

Одну из таких карт памяти Тайре удалось передать журналистам Associated Press, которые одними из последних покинули город. По словам Паевской, карта была спрятана в тампоне.

По словам Паевской, вскоре после похищения она была вынуждена в течение нескольких дней сидеть перед слепящим светом камер российского телевидения.

В результате пропагандисты РФ смонтировали насквозь лживое видео, в котором медика Юлию Паевскую сравнивали с Гитлером и обвиняли в использовании в качестве живого щита мирных жителей и детей в качестве доноров органов.

По словам Юлии, на протяжении всего срока пленения ее постоянно кормили лживыми заявлениями о несуществующих военных успехах России на востоке Украины. И уверяли, что ей самой грозит смертная казнь.

Обмен произошел 17 июня 2022 года. Со своей семьей, мужем и дочерью, она увиделась в больнице, куда ее доставили украинские военные. Юлия похудела на 10 кг и страдает посттравматическим расстройством.

Тайра отказалась сообщить, где произошел обмен и на каких условиях. Но сказала, что на передовую в ближайшее время не вернется по состоянию здоровья.

Сегодня Юлия Паевская всецело сосредоточилась на подготовке к Играм непокоренных 2023 года для раненых ветеранов. После полученной на фронте травмы ей заменили оба тазобедренных сустава. Ее вид спорта — плавание и стрельба из лука.

В заключении беседы с журналистами, Тайра подчеркнула: российский режим абсолютно бесчеловечный, с непомерными, болезненными амбициями владеть всем миром только на его условиях. Всех с этим несогласных он безжалостно уничтожает.

Фото: Юлия Паевская