Вони хотіли, щоб я зізналась у вбивстві: Тайра про найважче у російському полоні

Липень, 08 в 14:32

Українська парамедик-волонтер Юлія Паєвська, яку більше знають за позивним Тайра, розповіла про найважче у російському полоні.

– Постійний тиск психологічний був найважчим, фізичні якісь дії дуже важко, але це можна пережити. Взагалі мені пощастило, адже могло статися набагато гірше, – каже Тайра.

Також вона повідомила, що у полоні від неї вимагали зізнання у вбивстві:

– Вони хотіли, щоб я зізналась в тому, що я вбила якихось батьків, отих сиріт, які були в автобусі. Я не зізналась, звісно.

Тайра каже, що її витягла віра, що все буде добре, та підтримка України, яку вона відчувала, хоч і не мала інформації щодо кампанії, яка була розгорнута за її звільнення.

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Нагадаємо, що обмін відбувся 17 червня 2022 року. Коли в лютому 2022 року війська РФ вторглися в Україну, Юлія перебувала в Маріуполі.

Фото: Юлія Паєвська