Липень, 08 в 11:58

Вирішальні бої у розв’язаній РФ повномасштабній війні швидше за все відбуватимуться на півдні України. Саме цей регіон вирішує для української армії кілька ключових завдань.

Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, коментуючи інформацію, що вирішальним моментом для війни буде битва на півдні України (ймовірно, за Херсон та Мелітополь), попри те, що Росія зараз всі сили кинула на Донбас.

Експерт пояснив, що наступ Збройних сил України на півдні відкриє доступ до тимчасово окупованого Криму, дозволить перерізати логістичні шляхи ворога та просуватися уздовж узбережжя Азовського моря до кордону України.

Зараз дивляться

– У принципі можна погодитися з цією думкою (про головну битву за Україну на півдні, – Ред.), тому що на сьогодні південь України – це ключик від успіху. Він вирішує одразу декілька питань. Якщо ми починаємо наступ з боку півдня – по-перше, ми маємо доступ до Криму одразу ж, і якщо буде нагода, можемо входити до Криму. По-друге, ми перерізаємо артерію постачання для більшості угруповання (РФ, – Ред.) на півдні. Ми перерізаємо водну артерію Криму, а це Північно-Кримський канал. І можемо рухатися вздовж узбережжя Азовського моря аж до самого кордону України – до Ростовської області. І тоді Донбас – Донецька та Луганська області – опиняються в напів оточенні, – наголосив Жданов.

За його словами, РФ стягує зараз усі сили на Донбас, а не на південь України, оскільки війною в Росії командують політики, а не військові. А Кремль зациклений на захопленні всієї території Донецької та Луганської областей.

– Вони загнали самі себе в пастку. Справа в тому, що там політики командують війною, а не військові. Там є політична воля Путіна “звільнити” Донбас. Тому навпаки вони стягують на Донбас з інших напрямків сили і засоби. Ми на Донбасі планомірно наносимо ураження російській армії і поступово її знищуємо. І коли вони там не досягнуть успіху і почнуть, наприклад, перекидати сили на будь-який напрямок – Харківський, Запорізький чи Херсонський – то вони там (на Донбасі, – Ред.) будуть слабнути, – пояснив Жданов.

Він уточнив, що РФ сьогодні не має можливості постачати оперативний резерв для введення в бій.

Нещодавно військовий експерт, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін висловив думку, що битви за Херсон та Мелітополь стануть вирішальними у війні з РФ. За його словами, саме від розвитку подій у цих містах залежатиме тривалість війни в Україні.

Джерело: YouTube-канал Олега Жданова

Фото: Генеральний штаб ЗСУ