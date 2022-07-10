На Одесчине после освобождения острова Змеиный открыт проход судов
В Одесской области открыли проход судов через устье Быстрое после освобождения острова Змеиный.
— Возобновлено судоходство каналом Дунай-Черное море. Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море для запада/выхода судов, перевозящих агропродукцию, — сказано в сообщении на сайте Администрации морских портов Украины.
Также на сайте уточнили, что за дополнительной информацией можно обращаться по номеру: +38 (098) 160-19-49.
Напомним, что от оккупантов остров был освобожден еще 30 июня. 8 июля появилось новое видео десантирования украинских защитников на остров Змеиный и установки на нем национального флага Украины.
Источник: АМПУ
Фото: Maxar Technologies