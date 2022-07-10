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Факты / Украина

На Одесчине после освобождения острова Змеиный открыт проход судов

Малиновская Ангелина, редактор ленты
На Одесчине после освобождения острова Змеиный открыт проход судов

В Одесской области открыли проход судов через устье Быстрое после освобождения острова Змеиный.

— Возобновлено судоходство каналом Дунай-Черное море. Учитывая освобождение от российских войск острова Змеиный и скопление большого количества судов в ожидании прохождения по каналу Сулина, возможно использование канала устья Быстрое судового хода реки Дунай-Черное море для запада/выхода судов, перевозящих агропродукцию, — сказано в сообщении на сайте Администрации морских портов Украины.

Также на сайте уточнили, что за дополнительной информацией можно обращаться по номеру: +38 (098) 160-19-49.

Напомним, что от оккупантов остров был освобожден еще 30 июня. 8 июля появилось новое видео десантирования украинских защитников на остров Змеиный и установки на нем национального флага Украины.

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Источник: АМПУ

Фото: Maxar Technologies

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