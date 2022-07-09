Июль, 08 в 23:01

Появилось новое видео десантирования украинских защитников на остров Змеиный и установки на нем национального флага Украины.

Новые кадры спецоперации на острове обнародовало информационное агентство Министерства обороны Украины АрмияInform.

На видео можно увидеть детали, как представители разных украинских спецслужб подплывают на остров на лодках, десантируются и после проверки острова устанавливают украинский флаг.

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Кадры демонстрируют, как один из украинских военных пишет на флаге ГУР МОУ, а чуть ниже: Помни, русский военный корабль, остров Змеиный – это Украина!

Напомним, от оккупантов остров был освобожден еще 30 июня.

После этого президент Владимир Зеленский поблагодарил представителей украинской разведки, Сил специальных операций, альфовцев, СБУ, пограничников, артиллеристов, Военно-морских сил и Воздушных сил ВСУ за освобождение острова.

Впоследствии прессслужба Сил специальных операций Украины рассказала, как украинские спецназовцы проводили разминирование острова и сделали возможным, чтобы национальный флаг снова взвился над островом.

Источник: АрміяInform

Фото: Скриншот из видео / АрміяInform