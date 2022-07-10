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Факти / Україна

На Одещині після звільнення острова Зміїний відкрито прохід суден

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
На Одещині після звільнення острова Зміїний відкрито прохід суден

На Одещині відкрили прохід суден через гирло Бистре після звільнення острова Зміїний.

– Відновлено судноплавство каналом Дунай-Чорне море. Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливе використання каналу гирла Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію, – сказано в повідомленні на сайті Адміністрації морських портів України.

Також на сайті уточнили, що за додатковою інформацією можна звертатись за номером: +38 (098) 160-19-49.

Нагадаємо, що від окупантів острів було звільнено ще 30 червня. А 8 липня з’явилося нове відео десантування українських захисників на острів Зміїний та встановлення на ньому національного прапора України.

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Джерело: АМПУ

Фото: Maxar Technologies

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