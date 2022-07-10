На Одещині після звільнення острова Зміїний відкрито прохід суден

Липень, 09 в 22:35

На Одещині відкрили прохід суден через гирло Бистре після звільнення острова Зміїний.

– Відновлено судноплавство каналом Дунай-Чорне море. Враховуючи звільнення від російських військ острова Зміїний та скупчення великої кількості суден в очікуванні проходження каналом Суліна, можливе використання каналу гирла Бистре суднового ходу річки Дунай-Чорне море для заходу/виходу суден, що перевозять агропродукцію, – сказано в повідомленні на сайті Адміністрації морських портів України.

Також на сайті уточнили, що за додатковою інформацією можна звертатись за номером: +38 (098) 160-19-49.

Нагадаємо, що від окупантів острів було звільнено ще 30 червня. А 8 липня з’явилося нове відео десантування українських захисників на острів Зміїний та встановлення на ньому національного прапора України.

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Джерело: АМПУ

Фото: Maxar Technologies