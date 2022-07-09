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Факты / Украина

РФ выпустила кассету ракет из Ураганов по Кривому Рогу. Есть погибшие и пострадавшие

Татьяна Забожко, редактор ленты
Обстріл мікрорайону Інгулець _Кривий РІг_9 липня 2022

9 июля российские военные ударили по центру жилой застройки микрорайона Ингулец в Кривом Роге целой кассетой ракет из Ураганов.

Погибла 41-летняя женщина. Ранение средней тяжести получил 43-летний мужчина.

В операционной в тяжелом состоянии находится его 20-летняя дочь.

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Повреждены школа и жилые дома. Сгорела также стоящая рядом машина.

– На улицах много кассетных боеприпасов. Не подходите к незнакомым предметам! На улицы выезжают громкоговорители, чтобы сообщать об этом.

Наши спасатели занимаются разминированием. Орки, будьте прокляты! – отметил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.

Обстріл мікрорайону Інгулець _Кривий РІг_9 липня 2022
Обстріл мікрорайону Інгулець _Кривий РІг_9 липня 2022
Обстріл мікрорайону Інгулець _Кривий РІг_9 липня 2022
Обстріл мікрорайону Інгулець _Кривий РІг_9 липня 2022
Обстріл мікрорайону Інгулець _Кривий РІг_9 липня 2022
Обстріл мікрорайону Інгулець _Кривий РІг_9 липня 2022
РФ выпустила кассету ракет из Ураганов по Кривому Рогу. Есть погибшие и пострадавшие / 3 фотографии

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Вилкул, Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко

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