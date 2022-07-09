РФ выпустила кассету ракет из Ураганов по Кривому Рогу. Есть погибшие и пострадавшие
9 июля российские военные ударили по центру жилой застройки микрорайона Ингулец в Кривом Роге целой кассетой ракет из Ураганов.
Погибла 41-летняя женщина. Ранение средней тяжести получил 43-летний мужчина.
В операционной в тяжелом состоянии находится его 20-летняя дочь.
Повреждены школа и жилые дома. Сгорела также стоящая рядом машина.
– На улицах много кассетных боеприпасов. Не подходите к незнакомым предметам! На улицы выезжают громкоговорители, чтобы сообщать об этом.
Наши спасатели занимаются разминированием. Орки, будьте прокляты! – отметил глава Криворожской военной администрации Александр Вилкул.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источник: Александр Вилкул, Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко