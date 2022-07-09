РФ випустила касету ракет із Ураганів по Кривому Рогу. Є загибла та постраждалі
9 липня російські військові вдарили по центру житлової забудови мікрорайону Інгулець у Кривому Розі цілою касетою ракет із Ураганів.
Загинула 41-річний кухар дитсадка, яка саме йшла на роботу.
Поранення середньої тяжкості дістав 43-річний чоловік.
У операційній у важкому стані перебуває його 20-річна дочка.
Як уточнив в ефірі національного телемарафону очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, у дівчини – серйозні ураження серця та печінки.
Нині лікарі борються за її життя.
Пошкоджено під час обстрілу школу та житлові будинки. Згоріла також автівка, що стояла поряд.
– На вулицях багато касетних боєприпасів. Не підходьте до незнайомих предметів! На вулиці виїжджають гучномовці, щоб сповіщати про це.
Наші рятувальники займаються розмінуванням. Орки, будьте прокляті! – зазначив очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Олександр Вілкул, Валентин Резніченко
Фото: Валентин Резніченко