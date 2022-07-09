Липень, 09 в 7:47

9 липня російські військові вдарили по центру житлової забудови мікрорайону Інгулець у Кривому Розі цілою касетою ракет із Ураганів.

Загинула 41-річний кухар дитсадка, яка саме йшла на роботу.

Поранення середньої тяжкості дістав 43-річний чоловік.

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У операційній у важкому стані перебуває його 20-річна дочка.

Як уточнив в ефірі національного телемарафону очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул, у дівчини – серйозні ураження серця та печінки.

Нині лікарі борються за її життя.

Пошкоджено під час обстрілу школу та житлові будинки. Згоріла також автівка, що стояла поряд.

– На вулицях багато касетних боєприпасів. Не підходьте до незнайомих предметів! На вулиці виїжджають гучномовці, щоб сповіщати про це. Наші рятувальники займаються розмінуванням. Орки, будьте прокляті! – зазначив очільник Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул.

РФ випустила касету ракет із Ураганів по Кривому Рогу. Є загибла та постраждалі / 3 фотографии

Повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Олександр Вілкул, Валентин Резніченко

Фото: Валентин Резніченко