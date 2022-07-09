Новые HIMARS для Украины и очередные взрывы на складах РФ: что происходит на 136-й день войны (онлайн)

США направит Украине еще четыре системы HIMARS и пакет помощи на $400 млн, сообщил высокопоставленный чиновник Пентагона. Вместе с новой поставкой общее количество артиллерийских ракетных систем M142 (HIMARS) будет равно двенадцати.

Канада направит в Украину 39 новых бронемашин и ввела санкции против ряда российских чиновников, включая спикера МИД Марию Захарову и патриарха Кирилла.

В течение суток в результате российских обстрелов Харьковщины и Донетчины погибли около десяти мирных жителей, в том числе один ребенок.

Президент Владимир Зеленский посетил передовые позиции на Днепропетровщине, в частности, родной для него Криворожский район.