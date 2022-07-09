Июль, 09 в 6:49

Утром 9 июля в Николаеве раздались взрывы.

Мощные звуки были слышны во время воздушной тревоги, которая длилась в областном центре 50 минут – с 05.08 до 05.58.

Мэр Александр Сенкевич призвал людей не покидать укрытий и не публиковать в соцсетях фото последствий обстрелов до того, как появится официальная информация.

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Напомним, что накануне россияне применили для обстрелов Николаевской области зенитно-ракетный комплекс С-300, модифицированный под зарядку разрывными снарядами с увеличенным осколочно-поразительным действием.

В результате вражеской атаки в Высунске повреждена станция техобслуживания, в Березнеговатой – здание школы и жилые дома, в Новосеменовке – частные дома, бытовые складские помещения и дворовые гаражи.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 136-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Александр Сенкевич