У Миколаєві на світанку пролунали вибухи

Липень, 09 в 6:49

Уранці 9 липня в Миколаєві пролунали вибухи.

Потужні звуки було чути під час повітряної тривоги, яка тривала в обласному центрі 50 хвилин – із 05.08 до 05.58.

Міський голова Олександр Сєнкевич закликав людей не покидати укриттів та не публікувати в соцмережах фото наслідків обстрілів до того, як з’явиться офіційна інформація.

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Нагадаємо, що напередодні росіяни застосували для обстрілів Миколаївської області зенітно-ракетний комплекс С-300, модифікований під заряджання розривними снарядами із збільшеною осколково-уражувальною дією.

Унаслідок ворожої атаки у Висунську пошкоджено станцію техобслуговування, у Березнегуватій – будівлю школи та житлові будинки, у Новосеменівці – приватні будинки, побутові складські приміщення та дворові гаражі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 136-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олександр Сєнкевич