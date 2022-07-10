Более 1 млн украинцев прошли через фильтрационные лагеря оккупантов — Айвазовская

Июль, 10 в 13:46

Председатель правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская в эфире национального телемарафона рассказала о фильтрационных лагерях российских оккупантов, через которые прошли уже более 1 млн украинцев.

– Официальная статистика – сейчас большая проблема, если речь идет о неподконтрольных территориях. Поэтому цифры приблизительные. Сейчас речь идет о более миллиона граждан, которые прошли эту позорную проверку разными способами, – подчеркнула она.

По ее словам, фильтрация – это так называемая отсортировка граждан, которые имеют проукраинскую позицию и могут представлять опасность в контексте потенциального сопротивления на временно оккупированных территориях.

Айвазовская подчеркнула, что РФ пытается устранить таких людей любым способом – посадить в СИЗО, тюрьму или уничтожить физически.

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– Фильтрационные лагеря создаются также для того, чтобы собрать персональные данные граждан Украины с последующим их использованием в определенной перспективе. То есть берутся отпечатки пальцев, получается доступ к их страницам в соцсетях, телефонам и т. д. Поэтому граждане, которые попадают в условия потенциальной проверки в фильтрационных лагерях, в первую очередь должны закрыть и уничтожить свои аккаунты, а также фотодоказательства своей активности, – объяснила она.

Также фильтрационные лагеря – это определенный заработок для оккупационного режима, говорит Айвазовская, потому что можно откупиться не просто от проверки, но и дальнейшего использования этих граждан.

Фото: Ольга Айвазовська