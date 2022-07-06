Угрожают не восстановить жилье: мариупольцев шантажируют явкой на псевдореферендум
Оккупанты собирают личные данные жителей Мариуполя для того, чтобы обеспечить явку на псевдореферендум.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он обнародовал скриншот сообщений, которые оккупанты массово рассылают жителям.
В СМС говорится, что мариупольцы должны предоставить не только фамилию и имя, но и полную дату рождения, паспортные данные и прописку.
– Понятен план по обеспечению явки на псевдореферендум в Мариуполе. Через оккупационные администрации возобновили сбор личных данных мариупольцев через подачи заявлений на восстановление жилья. Снова. При подаче заявлений прямо говорят, что вопрос компенсаций или возобновления будет решен после референдума, — написал Андрющенко.
Активным горожанам российская администрация дала приказ срочно провести перепись жильцов в домах. В противном случае – угрожают не предоставлять жилье на замену разрушенному.
– Активных горожан – глав ОСМД, квартальных и других – собрали и выдали приказ срочно провести перепись жильцов в домах. Не только тех, кто остался жить, но и в эвакуации. В противном случае угрожают не проводить ремонт повреждений и не предоставлять жилье взамен разрушенному. Поэтому второй день массово проходят рассылки от таких лиц с предложением срочно предоставить личные данные, потому что без этого не будет восстановления дома, — написал он.
Напомним, что Россия готовит псевдореферендум на временно захваченных территориях Украины.
На этот раз оккупанты хотят аннексировать Донецкую область. По данным Андрющенко, мероприятие запланировано на 11 сентября 2022 года.