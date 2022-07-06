Июль, 06 в 12:06

Оккупанты собирают личные данные жителей Мариуполя для того, чтобы обеспечить явку на псевдореферендум.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он обнародовал скриншот сообщений, которые оккупанты массово рассылают жителям.

В СМС говорится, что мариупольцы должны предоставить не только фамилию и имя, но и полную дату рождения, паспортные данные и прописку.

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– Понятен план по обеспечению явки на псевдореферендум в Мариуполе. Через оккупационные администрации возобновили сбор личных данных мариупольцев через подачи заявлений на восстановление жилья. Снова. При подаче заявлений прямо говорят, что вопрос компенсаций или возобновления будет решен после референдума, — написал Андрющенко.

Активным горожанам российская администрация дала приказ срочно провести перепись жильцов в домах. В противном случае – угрожают не предоставлять жилье на замену разрушенному.

– Активных горожан – глав ОСМД, квартальных и других – собрали и выдали приказ срочно провести перепись жильцов в домах. Не только тех, кто остался жить, но и в эвакуации. В противном случае угрожают не проводить ремонт повреждений и не предоставлять жилье взамен разрушенному. Поэтому второй день массово проходят рассылки от таких лиц с предложением срочно предоставить личные данные, потому что без этого не будет восстановления дома, — написал он.

Напомним, что Россия готовит псевдореферендум на временно захваченных территориях Украины.

На этот раз оккупанты хотят аннексировать Донецкую область. По данным Андрющенко, мероприятие запланировано на 11 сентября 2022 года.