Понад 1 млн українців пройшли через фільтраційні табори окупантів – Айвазовська

Липень, 10 в 13:46

Голова правління Громадянської мережі Опора Ольга Айвазовська в ефірі національного телемарафону розповіла про фільтраційні табори російських окупантів, через які прошли вже понад 1 млн українців.

– Офіційна статистика – зараз велика проблема, якщо йдеться про непідконтрольні території. Тому цифри приблизні. Зараз йдеться про понад мільйон громадян, які пройшли цю ганебну перевірку у різний спосіб, – наголосила вона.

За її словами, фільтрація – це так зване відсортовування громадян, які мають проукраїнську позицію та можуть становити небезпеку в контексті потенційного опору на тимчасово окупованих територіях.

Айвазовська наголосила, що РФ намагається усунути таких людей у будь-який спосіб – посадити до СІЗО, в’язниці або знищити фізично.

Зараз дивляться

– Фільтраційні табори створюються також для того, щоб зібрати персональні дані громадян України з наступним їх використанням в певній перспективі. Тобто беруться відбитки пальців, отримується доступ до їх сторінок у соцмережах, до телефонів тощо. Тому громадяни, які потрапляють в умови потенційної перевірки у фільтраційних таборах, першочергово мають закрити і знищити свої акаунти, а також фотодокази своєї активності, – пояснила вона.

Також фільтраційні табори – це певний заробіток для окупаційного режиму, каже Айвазовська, тому що можна відкупитися не просто від перевірки, а й подальшого використання цих громадян.

Фото: Ольга Айвазовська