В России находится около 6-7 тыс. украинских военнопленных – Полозов

Июль, 10 в 18:50

Правозащитник, адвокат Николай Полозов утверждает, что по данным, полученным им из ряда источников, общее число украинских военнопленных в России достигает 6-7 тыс. человек.

– Условия содержания абсолютно разные. Часть из них содержатся на территории России, часть во временно оккупированном Крыму и так называемых Л/ДНР. Российские власти всячески скрывают их местонахождение и в этом смысле поиск и оказание юридической, паллиативной помощи украинским военнопленным существенно затруднены, – сообщил Полозов 10 июля в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что РФ специально не сообщает, где именно содержит украинских военнопленных, в первую очередь – чтобы избежать огласки о совершаемых военных преступлениях.

– Потому что очевидно, что российские военные нарушают положение 3 Женевской конвенции, которые обеспечивают право военнопленных. До сих пор в России не создано справочное бюро, как того требует конвенция, и, в принципе, мы понимаем, что российские власти отрицают сам факт войны, стыдливо называя происходящее некой специальной военной операцией, – добавил адвокат.

По его словам, те сведения, которые поступают относительно военнопленных, – о том же заявляют и военные украинцы, которых обменяли – говорят о том, что они не получают надлежащее продовольствие и медпомощь.

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Полозов также сообщил, что возвращение такого количества военнопленных – фактически грандиозная задача, поскольку со времен Второй мировой войны подобного числа не было никогда.

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Фото: Людмила Денисова