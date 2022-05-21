Бывший украинский военнопленный выиграл суд против России

Май, 21 в 18:29

Бывший военнопленный, участник боевых действий Владимир Фомицкий выиграл суд против Российской Федерации. Долгинцевский районный суд Кривого Рога удовлетворил иск бойца.

Суд принял решение взыскать с России и акционерного общества Международный резервный банк (бывший Сбербанк, – Ред.) 1 млн грн компенсации морального вреда в пользу Фомицкого.

Соответствующее решение суда вступило в силу, истец получил соответствующий документ. Сообщается, что срок апелляции истек.

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Судебное разбирательство дела длилось почти два года. Адвокат бывшего бойца Дмитрий Чернеш в комментарии Радио Свобода сообщил, что вместе с клиентом решили судиться с РФ в лице российского посольства в Украине, а также российским банком, который реально может выплатить средства.

— Теперь будем реализовывать решение суда на практике. Исполнительные органы должны обеспечить исполнение этого решения, где бы эти деньги ни лежали, даже по миру. Механизмов вполне достаточно. Теперь по этому же пути может идти любой гражданин Украины, пострадавший от агрессии России, – сказал Чернеш.

Владимир Фомицкий – участник боевых действий на Донбассе, был добровольцем батальона Кривбасс. Пророссийские боевики взяли его в плен при выходе из Иловайского котла в 2014 году.

Он пробыл в заложниках российских квазиформирований 10 дней. После освобождения Фомицкого признали непригодным к военной службе. В Европейский суд по правам человека также поступил иск к России.

Фото: Владимир Фомицкий