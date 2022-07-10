У Росії перебуває близько 6-7 тис. українських військовополонених – Полозов

Липень, 10 в 18:50

Правозахисник, адвокат Микола Полозов стверджує, що за даними, отриманими ним із низки джерел, загальна кількість українських військовополонених у Росії сягає 6-7 тис. осіб.

– Умови утримання абсолютно різні. Частина їх утримуються на території Росії, частина у тимчасово окупованому Криму і так званих Л/ДНР. Російська влада всіляко приховує їхнє місцезнаходження і в цьому сенсі пошук та надання юридичної, паліативної допомоги українським військовополоненим суттєво ускладнені, – повідомив Полозов 10 липня в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що РФ спеціально не повідомляє, де саме тримає українських військовополонених, насамперед – щоб уникнути розголосу про скоєні військові злочини.

– Тому що очевидно, що російські військові порушують положення 3 Женевської конвенції, які забезпечують право військовополонених. Досі в Росії не створено довідкове бюро, як того вимагає конвенція, і, в принципі, ми розуміємо, що російська влада заперечує сам факт війни, сором’язливо називаючи те, що відбувається якоюсь спеціальною військовою операцією, – додав адвокат.

За його словами, ті відомості, які надходять щодо військовополонених – про те саме заявляють і військові українці, яких обміняли – говорять про те, що вони не отримують належного продовольства та медичної допомоги.

Зараз дивляться

Полозов також повідомив, що повернення такої кількості військовополонених – фактично грандіозне завдання, оскільки з часів Другої світової війни такої кількості ніколи не було.

Читайте Колишній український військовополонений виграв суд проти Росії

Фото: Людмила Денісова