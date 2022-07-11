Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

Деталями делиться не буду: Зеленский о приказе деоккупировать Юг Украины

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Деталями делиться не буду: Зеленский о приказе деоккупировать Юг Украины
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление министра обороны Алексея Резникова о приказе главы государства освободить Юг Украины.

Он это сделал на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве в понедельник, 11 июля.

— Могу сказать, что задача у всех наших военных – это деоккупировать всю нашу территорию. Думаю, это задача каждого гражданина нашего государства, – сказал президент.

Сейчас смотрят

Он отметил, что деталями планов по деоккупации не будет делиться.

Ранее министр обороны Алексей Резников в интервью газете The Times заявил, что глава государства отдал приказ деоккупировать южные регионы Украины.

Для этого Украина собирает миллионные боевые силы, а высшее военное руководство разрабатывает планы.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка