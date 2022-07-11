Деталями делиться не буду: Зеленский о приказе деоккупировать Юг Украины
Фото: Офис президента
Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление министра обороны Алексея Резникова о приказе главы государства освободить Юг Украины.
Он это сделал на совместном брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте в Киеве в понедельник, 11 июля.
— Могу сказать, что задача у всех наших военных – это деоккупировать всю нашу территорию. Думаю, это задача каждого гражданина нашего государства, – сказал президент.
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Он отметил, что деталями планов по деоккупации не будет делиться.
Ранее министр обороны Алексей Резников в интервью газете The Times заявил, что глава государства отдал приказ деоккупировать южные регионы Украины.
Для этого Украина собирает миллионные боевые силы, а высшее военное руководство разрабатывает планы.