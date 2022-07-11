Июль, 10 в 22:14

Президент Владимир Зеленский приказал ВСУ деоккупировать прибрежные районы на юге. Для этого Украина собирает миллионные боевые силы.

Сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью британской газете The Times. Он отметил, что оккупированные прибрежные районы имеют жизненно важное значение для экономики Украины.

– Мы понимаем, что политически это очень нужно для нашей страны. Президент поручил высшему военному руководству разработать планы. После этого Генштаб говорит, что для достижения этой цели нам нужно, а, б… Это моя работа. Я пишу письма коллегам в странах-партнерах, – сказал Резников.

Ранее министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей Запорожья и Херсона уехать из региона, поскольку ВСУ начинает контрнаступление на этом направлении.

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