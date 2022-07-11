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Факти / Україна

Деталями ділитися не буду: Зеленський про наказ деокупувати Південь України

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Деталями ділитися не буду: Зеленський про наказ деокупувати Південь України
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву міністра оборони Олексія Резнікова про наказ глави держави звільнити Південь України.

Він це зробив під час спільного брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте у Києві у понеділок, 11 липня.

— Можу сказати, що завдання у всіх наших військових – це деокупувати всю нашу територію. Думаю, це завдання кожного громадянина нашої держави, – сказав президент.

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Він зазначив, що деталями планів щодо деокупації ділитися не буде.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю газеті The Times заявив, що глава держави наказав деокупувати південні регіони України.

Для цього Україна збирає мільйонні бойові сили, а вище військове керівництво розробляє плани.

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