Эксперт назвал преимущества лесной реформы

Июль, 11 в 11:27

Предложенная Кабмином реформа лесной отрасли направлена ​​на повышение эффективности управления в условиях крайне сложного отопительного сезона, увеличение потребностей в обеспечении лесоматериалами ВСУ и ТрО.

Об этом заявил руководитель Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, сообщает Цензор.НЕТ.

По мнению эксперта, реорганизация госпредприятий, подчиненных Гослесагентству, и образование государственного унитарного предприятия Леса Украины также вызвана необходимостью привлекать масштабные инвестиции, сокращать административные расходы и проводить евроинтеграционные изменения.

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В дальнейшем отрасли будет сложно расти и развиваться в рамках существующей модели, сформированной еще в советское время.

Корольчук считает, что реальные аргументы против реформы отсутствуют.

— Налоги остаются на местах – это показало укрупнение лесхозов, которым также пугали всех длительное время. В прошлом году некоторые общины, чьи лесхозы объединили с другими, начали получать вдвое большую сумму налогов из-за увеличения эффективности работы предприятий и, соответственно, роста зарплат работников, — рассказывает эксперт.

По его словам, отраслевая структура остается, лесничества остаются, кадры остаются. Как и законодательный запрет, приватизировать лесные ресурсы и специализированные лесохозяйственные предприятия, которые даже не могут быть объектами государственно-частного партнерства.

Ни одним образом, сообщает Корольчук, не сужаются права и возможности местных производителей, ведь необработанная древесина и все лесоматериалы уже реализуются на открытых и прозрачных торгах.

Он также акцентирует внимание на том, что в соответствии с выводами Государственной регуляторной службы, документ не содержит норм регуляторного характера, а его принятие не требует согласования с центральными органами исполнительной власти или консультаций с общественностью.

– Идея обсуждается более 10 лет. Сколько еще нужно говорить? Еще десять лет? Идет война, и энергетический фронт является одним из ключевых. На самом деле, причина возмущения реформой очень проста и ясна – некоторые руководители в регионах боятся потерять влияние и возможности. Собственно, это и рождает нежелание перемен. Вокруг проявляется лобби – некоторые народные депутаты, председатели местных органов власти. Но старой жизни приходит конец, ведь война требует решительных и бескомпромиссных решений. Процесс лесной реформы направлен как на обеспечение энергетической безопасности, стабильное прохождение отопительного сезона, так и на обеспечение потребностей армии в условиях войны и военного положения, — резюмирует эксперт.

Как сообщают профильные СМИ, правительством планируется рассмотреть проект постановления О некоторых вопросах управления объектами государственной собственности в сфере лесного хозяйства, которое предусматривает реорганизацию государственных унитарных коммерческих предприятий, находящихся в сфере управления Государственного агентства лесных ресурсов Украины, и создание государственного предприятия Леса Украины.