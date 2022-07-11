Експерт назвав переваги лісової реформи

Липень, 11 в 11:27

Запропонована Кабміном реформа лісової галузі спрямована на підвищення ефективності управління в умовах вкрай складного опалювального сезону, збільшення потреб по забезпеченню лісоматеріалами ЗСУ та ТрО.

Про це заявив керівник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, повідомляє Цензор.НЕТ.

На думку експерта, реорганізація держпідприємств, підпорядкованих Держлісагентству, та утворення державного унітарного підприємства Ліси України також викликані необхідністю залучати масштабні інвестиції, скорочувати адміністративні витрати та проводити євроінтеграційні зміни.

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Надалі галузі буде складно зростати й розвиватись у межах чинної моделі, сформованої ще за радянських часів.

Корольчук вважає, що реальні аргументи проти реформи відсутні.

– Податки залишаються на місцях – це засвідчило тогорічне укрупнення лісгоспів, яким також лякали всіх тривалий час. Минулого року деякі громади, чиї лісгоспи об’єднали з іншими, почали отримувати вдвічі більшу суму податків внаслідок збільшення ефективності роботи підприємств і, відповідно, зростання зарплат працівників, – розповідає експерт.

За його словами, галузева структура залишається, лісництва залишаються, кадри залишаються. Як і законодавча заборона приватизувати лісові ресурси та спеціалізовані лісогосподарські підприємства, які навіть не можуть бути об’єктами державно-приватного партнерства.

Жодним чином, повідомляє Корольчук, не звужуються права та можливості місцевих виробників, адже необроблена деревина та всі лісоматеріали вже реалізуються на відкритих та прозорих торгах.

Він також акцентує увагу на тому, що відповідно до висновків Державної регуляторної служби, документ не містить норм регуляторного характеру, а його ухвалення не потребує погодження з центральними органами виконавчої влади чи консультацій з громадськістю.

– Ідея обговорюється понад 10 років. Скільки ще потрібно говорити? Ще 10 років? Триває війна, і енергетичний фронт є одним з ключових. Насправді причина обурення реформою дуже проста і зрозуміла – деякі керівники в регіонах побоюються втратити вплив і можливості. Власне, це і породжує небажання змін. Навколо проявляється лобі – певні народні депутати, голови місцевих органів влади. Але старому життю приходить кінець, адже війна вимагає рішучих та безкомпромісних рішень. Процес лісової реформи спрямований як на гарантування енергетичної безпеки, стабільного проходження опалювального сезону, так і на забезпечення потреб армії в умовах війни та воєнного стану, – резюмує експерт.

Як повідомляють профільні ЗМІ, урядом планується розглянути проєкт постанови Про деякі питання управління об’єктами державної власності у сфері лісового господарства, що передбачає реорганізацію державних унітарних комерційних підприємств, які перебувають у сфері управління Державного агентства лісових ресурсів України, та утворення державного підприємства Ліси України.