Как проходила операция по освобождению острова Змеиный – в ВСУ показали эксклюзивные кадры

Июль, 11 в 17:28

Операция по освобождению Змеиного от оккупантов длилась более двух месяцев. За это время ВСУ уничтожили около 20 единиц вражеской техники на общую сумму $900 млн.

К операции по освобождению острова были привлечены:

группировка сил ВМС;

эскадрилья Байракторов;

Воздушные силы;

ракетные войска и артиллерия;

подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки;

другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск Александрия.

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В операции было несколько этапов. В частности, украинские войска должны были обрезать пути логистического обеспечения российских военных на острове.

— На этом этапе точной работой БПЛА Байрактар ​​и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий были поражены 4 быстроходных патрульных катера типа Раптор, скоростной десантный катер на воздушном каверне типа Серна, существенные повреждения получил фрегат Адмирал Эссен, новый современный буксир подводный флот, – сообщили в ОК Юг.

Однако, по данным разведки, России удалось доставить на остров Змеиный около трех десятков единиц техники, включая ЗРК Тор-М2, Панцирь-С1, Град и Торнадо.

Оккупанты планировали создать на острове мощную ПВО для прикрытия корабельной группировки в море. Однако их планы провалились.

В условиях нанесения противником авиационных, ракетных ударов, радиоэлектронного подавления, ограниченного маневра своих артиллерийских огневых средств, цель операции была достигнута путем постоянного огневого воздействия, нарушения логистического обеспечения между материковой частью и гарнизоном противника на острове.

В ходе успешной операции ВСУ было уничтожено:

ЗРПК Панцирь-С1 — 3;

ЗРК Тор-М2 – 1 и ТСМ к нему;

РЛС Мыс – 1;

РСЗО Торнадо-Г — 1;

РСЗО Град — 1;

система РЭБ – 1;

маломерный катер – 1;

боевые бронированные машины – 2;

автотехника – 8;

состав боеприпасов – 1.

Источник: Оперативное командование Південь

Фото: Maxar Technologies