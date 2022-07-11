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Факты / Украина

Как проходила операция по освобождению острова Змеиный – в ВСУ показали эксклюзивные кадры

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Как проходила операция по освобождению острова Змеиный – в ВСУ показали эксклюзивные кадры

Операция по освобождению Змеиного от оккупантов длилась более двух месяцев. За это время ВСУ уничтожили около 20 единиц вражеской техники на общую сумму $900 млн.

К операции по освобождению острова были привлечены:

  • группировка сил ВМС;
  • эскадрилья Байракторов;
  • Воздушные силы;
  • ракетные войска и артиллерия;
  • подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки;
  • другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск Александрия.

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В операции было несколько этапов. В частности, украинские войска должны были обрезать пути логистического обеспечения российских военных на острове.

— На этом этапе точной работой БПЛА Байрактар ​​и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий были поражены 4 быстроходных патрульных катера типа Раптор, скоростной десантный катер на воздушном каверне типа Серна, существенные повреждения получил фрегат Адмирал Эссен, новый современный буксир подводный флот, – сообщили в ОК Юг.

Однако, по данным разведки, России удалось доставить на остров Змеиный около трех десятков единиц техники, включая ЗРК Тор-М2, Панцирь-С1, Град и Торнадо.

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Оккупанты планировали создать на острове мощную ПВО для прикрытия корабельной группировки в море. Однако их планы провалились.

В условиях нанесения противником авиационных, ракетных ударов, радиоэлектронного подавления, ограниченного маневра своих артиллерийских огневых средств, цель операции была достигнута путем постоянного огневого воздействия, нарушения логистического обеспечения между материковой частью и гарнизоном противника на острове.

В ходе успешной операции ВСУ было уничтожено:

  • ЗРПК Панцирь-С1 — 3;
  • ЗРК Тор-М2 – 1 и ТСМ к нему;
  • РЛС Мыс – 1;
  • РСЗО Торнадо-Г — 1;
  • РСЗО Град — 1;
  • система РЭБ – 1;
  • маломерный катер – 1;
  • боевые бронированные машины – 2;
  • автотехника – 8;
  • состав боеприпасов – 1.

Источник: Оперативное командование Південь

Фото: Maxar Technologies

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