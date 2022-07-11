Как проходила операция по освобождению острова Змеиный – в ВСУ показали эксклюзивные кадры
Операция по освобождению Змеиного от оккупантов длилась более двух месяцев. За это время ВСУ уничтожили около 20 единиц вражеской техники на общую сумму $900 млн.
К операции по освобождению острова были привлечены:
- группировка сил ВМС;
- эскадрилья Байракторов;
- Воздушные силы;
- ракетные войска и артиллерия;
- подразделения Госпогранслужбы, СБУ и разведки;
- другие подразделения из состава оперативно-стратегической группировки войск Александрия.
В операции было несколько этапов. В частности, украинские войска должны были обрезать пути логистического обеспечения российских военных на острове.
— На этом этапе точной работой БПЛА Байрактар и с применением партнерской вооруженной помощи и отечественных технологий были поражены 4 быстроходных патрульных катера типа Раптор, скоростной десантный катер на воздушном каверне типа Серна, существенные повреждения получил фрегат Адмирал Эссен, новый современный буксир подводный флот, – сообщили в ОК Юг.
Однако, по данным разведки, России удалось доставить на остров Змеиный около трех десятков единиц техники, включая ЗРК Тор-М2, Панцирь-С1, Град и Торнадо.
Оккупанты планировали создать на острове мощную ПВО для прикрытия корабельной группировки в море. Однако их планы провалились.
В условиях нанесения противником авиационных, ракетных ударов, радиоэлектронного подавления, ограниченного маневра своих артиллерийских огневых средств, цель операции была достигнута путем постоянного огневого воздействия, нарушения логистического обеспечения между материковой частью и гарнизоном противника на острове.
В ходе успешной операции ВСУ было уничтожено:
- ЗРПК Панцирь-С1 — 3;
- ЗРК Тор-М2 – 1 и ТСМ к нему;
- РЛС Мыс – 1;
- РСЗО Торнадо-Г — 1;
- РСЗО Град — 1;
- система РЭБ – 1;
- маломерный катер – 1;
- боевые бронированные машины – 2;
- автотехника – 8;
- состав боеприпасов – 1.
Источник: Оперативное командование Південь
Фото: Maxar Technologies