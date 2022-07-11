Як проходила операція зі звільнення острова Зміїний – у ЗСУ показали ексклюзивні кадри
Операція зі звільнення острова Зміїний від окупантів тривала більше двох місяців. За цей час ЗСУ знищили близько 20 одиниць ворожої техніки на загальну суму $900 млн.
До участі в операції зі звільнення острова були залучені:
- угруповання сил ВМС;
- ескадрилья Байрактарів;
- Повітряні сили;
- ракетні війська і артилерія;
- підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та розвідки;
- інші підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ Олександрія.
Зазначається, що в операції було кілька етапів. Зокрема, українські війська мали обрізати шляхи логістичного забезпечення російських військових на острові.
– На цьому етапі точною роботою БПЛА Байрактар і з застосуванням партнерської збройної допомоги і вітчизняних технологій були вражені 4 швидкохідних патрульних катери типу Раптор, швидкісний десантний катер на повітряному каверні типу Серна, істотні пошкодження отримав фрегат Адмірал Ессен, новий сучасний буксир рятувальник Василь Бех переведений в підводний флот, – повідомили в ОК Південь.
Проте, за даними розвідки, Росії вдалося доставити на острів Зміїний близько трьох десятків одиниць техніки, включаючи ЗРК Тор-М2, Панцир-С1, Град і Торнадо.
Окупанти планували створити на острові потужну ППО для прикриття корабельного угруповання в морі. Однак плани РФ провалилися.
В умовах нанесення противником авіаційних, ракетних ударів, радіоелектронного придушення, обмеженого маневру своїх артилерійських вогневих засобів мета операції була досягнута шляхом постійного вогневого впливу, порушення логістичного забезпечення між материковою частиною і гарнізоном противника на острові.
В ході успішної операції ЗСУ було знищено:
- ЗРПК Панцир-С1 – 3;
- ЗРК Тор-М2 – 1 і ТЗМ до нього;
- РЛС Мис – 1;
- РСЗВ Торнадо-Г – 1;
- РСЗВ Град – 1;
- система РЕБ – 1;
- маломірний катер – 1;
- бойові броньовані машини – 2;
- автотехніка – 8;
- склад боєприпасів – 1.
Джерело: Оперативне командування Південь
Фото: Maxar Technologies