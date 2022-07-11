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Факти / Україна

Як проходила операція зі звільнення острова Зміїний – у ЗСУ показали ексклюзивні кадри

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Як проходила операція зі звільнення острова Зміїний – у ЗСУ показали ексклюзивні кадри

Операція зі звільнення острова Зміїний від окупантів тривала більше двох місяців. За цей час ЗСУ знищили близько 20 одиниць ворожої техніки на загальну суму $900 млн.

До участі в операції зі звільнення острова були залучені:

  • угруповання сил ВМС;
  • ескадрилья Байрактарів;
  • Повітряні сили;
  • ракетні війська і артилерія;
  • підрозділи Держприкордонслужби, СБУ та розвідки;
  • інші підрозділи зі складу оперативно-стратегічного угруповання військ Олександрія.

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Зазначається, що в операції було кілька етапів. Зокрема, українські війська мали обрізати шляхи логістичного забезпечення російських військових на острові.

– На цьому етапі точною роботою БПЛА Байрактар і з застосуванням партнерської збройної допомоги і вітчизняних технологій були вражені 4 швидкохідних патрульних катери типу Раптор, швидкісний десантний катер на повітряному каверні типу Серна, істотні пошкодження отримав фрегат Адмірал Ессен, новий сучасний буксир рятувальник Василь Бех переведений в підводний флот, – повідомили в ОК Південь.

Проте, за даними розвідки, Росії вдалося доставити на острів Зміїний близько трьох десятків одиниць техніки, включаючи ЗРК Тор-М2, Панцир-С1, Град і Торнадо.

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Окупанти планували створити на острові потужну ППО для прикриття корабельного угруповання в морі. Однак плани РФ провалилися.

В умовах нанесення противником авіаційних, ракетних ударів, радіоелектронного придушення, обмеженого маневру своїх артилерійських вогневих засобів мета операції була досягнута шляхом постійного вогневого впливу, порушення логістичного забезпечення між материковою частиною і гарнізоном противника на острові.

В ході успішної операції ЗСУ було знищено:

  • ЗРПК Панцир-С1 – 3;
  • ЗРК Тор-М2 – 1 і ТЗМ до нього;
  • РЛС Мис – 1;
  • РСЗВ Торнадо-Г – 1;
  • РСЗВ Град – 1;
  • система РЕБ – 1;
  • маломірний катер – 1;
  • бойові броньовані машини – 2;
  • автотехніка – 8;
  • склад боєприпасів – 1.

Джерело: Оперативне командування Південь

Фото: Maxar Technologies

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