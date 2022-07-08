Июль, 07 в 21:33

Силы специальных операций обнародовали подробности спецоперации Змеиный. Они рассказали, как устанавливали украинский флаг на освободившемся острове.

— Ночью 7 июля к острову Змеиный на подводных носителях подошли боевые плавники 73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого ССО Украины. С помощью специального оборудования они обследовали прибрежную зону на наличие противолодочных и противодесантных мин. После установки прохода для лодок основной группы они подали сигнал для продолжения операции, — отметили военные.

Сначала на остров сошли инженеры, которые расчищали проход от минных заграждений и ловушек для остальной группы.

Остальные группы вышли на плато и начали выполнять другую часть задач — осмотр местности, фиксация и сбор данных о вражеской технике, вооружении и материально-технических средствах противника, завезенные на Змеиный.

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Тогда установили украинские флаги в разных частях острова. Также встроили флаг 73-го центра специального назначения Сил спецопераций.

Когда украинские защитники выполняли задачи, российские суда начали маневрирование в направлении Змеиного. Выполнив задачу, сводная группа покинула остров. После этого россияне нанесли ракетный удар по Змеиному, попав в пирс. Группа украинских воинов в полном составе невредимой вернулась на базу.

По словам военных, над планированием и руководством операции работало командование 73-го отдельного морского центра специального назначения. Бойцы центра и составили основную часть сводной группы.

Напомним, что 30 июня украинские защитники заставили российских захватчиков покинуть остров Змеиный.

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Фото: ССО ВСУ