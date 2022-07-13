Июль, 13 в 15:47

Президент Владимир Зеленский выступил перед участниками конференции Азиатское лидерство, которая проходит в Сеуле.

В видеообращении глава государства рассказал о тактике России в войне против Украины. Зеленский отметил, если террор РФ останется безнаказанным, то он повторится и в других частях света.

– Первый тактический пункт – артиллерия, которая берет в заложники наши города. Российская армия организовывает свое наступление так, чтобы ее пушка и реактивная артиллерия могли бить по жилым районам. Второй пункт – ракетный террор, 2 960 ракет – именно столько успела Россия запустить по нашим городам. И их главная цель – гражданские объекты. Третий пункт – депортация, уже 2 млн наших людей вывезено в Россию. Более того, Россия принудительно создала так называемые фильтрационные лагеря, – рассказал Зеленский.

По словам президента, четвертым и пятым пунктами российской тактики являются экономический шок и пропаганда.

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— Циническая блокада Россией наших морских портов не выпускает на мировой рынок критически важную поставку украинского продовольствия. А также абсолютно продуманная российская игра по повышению цен на энергоресурс. Пожалуй, ни одно другое государство мира не тратило столько денег на сознательное распространение дезинформации, – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что действия РФ в современном мире должны получать жесточайшую реакцию со стороны международного сообщества. Россия должна заплатить такую ​​цену, которая продемонстрирует всем потенциальным агрессорам мира, что повторять эту ​​тактику крайне невыгодно.

Кроме этого, президент поблагодарил политиков Республики Корея за то, что они готовы помогать в борьбе против агрессора.