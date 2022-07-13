Террор и депортация: Зеленский рассказал о пяти составляющих тактики РФ
Президент Владимир Зеленский выступил перед участниками конференции Азиатское лидерство, которая проходит в Сеуле.
В видеообращении глава государства рассказал о тактике России в войне против Украины. Зеленский отметил, если террор РФ останется безнаказанным, то он повторится и в других частях света.
– Первый тактический пункт – артиллерия, которая берет в заложники наши города. Российская армия организовывает свое наступление так, чтобы ее пушка и реактивная артиллерия могли бить по жилым районам. Второй пункт – ракетный террор, 2 960 ракет – именно столько успела Россия запустить по нашим городам. И их главная цель – гражданские объекты. Третий пункт – депортация, уже 2 млн наших людей вывезено в Россию. Более того, Россия принудительно создала так называемые фильтрационные лагеря, – рассказал Зеленский.
По словам президента, четвертым и пятым пунктами российской тактики являются экономический шок и пропаганда.
— Циническая блокада Россией наших морских портов не выпускает на мировой рынок критически важную поставку украинского продовольствия. А также абсолютно продуманная российская игра по повышению цен на энергоресурс. Пожалуй, ни одно другое государство мира не тратило столько денег на сознательное распространение дезинформации, – сказал глава государства.
Зеленский подчеркнул, что действия РФ в современном мире должны получать жесточайшую реакцию со стороны международного сообщества. Россия должна заплатить такую цену, которая продемонстрирует всем потенциальным агрессорам мира, что повторять эту тактику крайне невыгодно.
Кроме этого, президент поблагодарил политиков Республики Корея за то, что они готовы помогать в борьбе против агрессора.
— Когда Украина обращается к партнерам за оружием для своей обороны и ради усиления санкций против государства-террориста, это касается не только нашей защиты. И я верю, что результативность совместных усилий может быть такой, чтобы еще через сто дней я мог обратиться к народу Кореи снова и поблагодарить за то, что агрессор действительно наказан, а у всех других потенциальных агрессоров мира нет никакой альтернативы нормальной мирной жизни, — добавил. Зеленский.