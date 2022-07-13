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Факты / Украина

Террор и депортация: Зеленский рассказал о пяти составляющих тактики РФ

Валентина Чорна, редактор раздела Lifestyle
Володимир Зеленський
Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский выступил перед участниками конференции Азиатское лидерство, которая проходит в Сеуле.

В видеообращении глава государства рассказал о тактике России в войне против Украины. Зеленский отметил, если террор РФ останется безнаказанным, то он повторится и в других частях света.

– Первый тактический пункт – артиллерия, которая берет в заложники наши города. Российская армия организовывает свое наступление так, чтобы ее пушка и реактивная артиллерия могли бить по жилым районам. Второй пункт – ракетный террор, 2 960 ракет – именно столько успела Россия запустить по нашим городам. И их главная цель – гражданские объекты. Третий пункт – депортация, уже 2 млн наших людей вывезено в Россию. Более того, Россия принудительно создала так называемые фильтрационные лагеря, – рассказал Зеленский.

По словам президента, четвертым и пятым пунктами российской тактики являются экономический шок и пропаганда.

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— Циническая блокада Россией наших морских портов не выпускает на мировой рынок критически важную поставку украинского продовольствия. А также абсолютно продуманная российская игра по повышению цен на энергоресурс. Пожалуй, ни одно другое государство мира не тратило столько денег на сознательное распространение дезинформации, – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что действия РФ в современном мире должны получать жесточайшую реакцию со стороны международного сообщества. Россия должна заплатить такую ​​цену, которая продемонстрирует всем потенциальным агрессорам мира, что повторять эту ​​тактику крайне невыгодно.

Кроме этого, президент поблагодарил политиков Республики Корея за то, что они готовы помогать в борьбе против агрессора.

— Когда Украина обращается к партнерам за оружием для своей обороны и ради усиления санкций против государства-террориста, это касается не только нашей защиты. И я верю, что результативность совместных усилий может быть такой, чтобы еще через сто дней я мог обратиться к народу Кореи снова и поблагодарить за то, что агрессор действительно наказан, а у всех других потенциальных агрессоров мира нет никакой альтернативы нормальной мирной жизни, — добавил. Зеленский.

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