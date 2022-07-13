Зеленский дал приказ освободить от оккупантов всю Украину, но поочередно – Данилов

Июль, 12 в 21:47

Президент Владимир Зеленский дал приказ ВСУ освободить от российских захватчиков всю территорию Украины.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. Он отметил, что деоккупация регионов Украины будет происходить постепенно.

– Я хотел бы обратить внимание, что речь идет не только о Херсонской области, речь идет о деоккупации всей страны. И когда президент ставит задачу нашим военным, речь идет о всей Украине. Конечно, мы не можем одномоментно освободить все территории, но верховный главнокомандующий ставит задачу, чтобы все наши территории были освобождены от агрессора. Вопрос только времени и очередности, – подчеркнул Алексей Данилов.

Для полного освобождения своих территорий Украина собирает миллионные боевые силы, а высшее военное руководство разрабатывает планы. Ранее Зеленский сообщил, что делиться планами по деоккупации не будет.

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