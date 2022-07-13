Липень, 13 в 15:47

Президент Володимир Зеленський виступив перед учасниками конференції Азійське лідерство, яка проходить у Сеулі.

У відеозверненні глава держави розповів про тактику Росії у війні проти України. Зеленський зазначив, якщо терор РФ залишиться безкарним, то він повториться і в інших частинах світу.

– Перший тактичний пункт – артилерія, яка бере в заручники наші міста. Російська армія організовує свій наступ так, щої її гармата і реактивна артилерія могли бити по житловим районах. Другий пункт – ракетний терор, 2960 ракет – саме стільки встигла Росія запустити по наших містах. І їхня головна мета – цивільні об’єкти. Третій пункт – депортація, вже 2 млн наших людей вивезено в Росію. Більше того, Росія примусово створила так звані фільтраційні табори, – розповів Зеленський.

За словами президента, четвертим і п’ятим пунктами російської тактики є економічний шок та пропаганда.

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– Цинічна блокада Росією наших морських портів не випускає на світовий ринок критично важливе постачання українського продовольства. А також абсолютно продумана російська гра на підвищення цін на енергоресурс. Мабуть, жодна інша держава світу не витрачала стільки грошей на свідоме розповсюдження дезінформації, – сказав глава держави.

Зеленський наголосив, що дії РФ у сучасному світі мають отримувати найжорстокішу реакцію з боку міжнародної спільноти. Росія має заплатити таку ціну, яка продемонструє усім потенційним агресорам світу, що повторювати таку тактику вкрай невигідно.

Крім цього, президент подякував політикам Республіки Корея за те, що вони готові допомагати у боротьбі проти агресора.