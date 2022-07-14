Нафтогаз попросит отсрочку погашения долгов у международных кредиторов

Июль, 14 в 14:31

НАК Нафтогаз Украины попросит об отсрочке платежей сроком на два года у всех международных кредиторов. Об этом говорится в биржевом сообщении эмитента его еврооблигаций Kondor Finance.

— Эмитент и заемщик сначала обратились к владельцам облигаций в соответствии со своими нормативными обязательствами. Теперь заемщик может обсудить отсрочку платежа по другим международным долговым обязательствам, стороной которых он является. В тех случаях, когда используются такие кредиты и выплачиваются проценты, предполагается получить двухлетнюю отсрочку по выплате процентов от всех других международных кредиторов, – отмечается в документе.

Нафтогаз добавил, что недавно подписал кредит с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) для поддержки закупки природного газа на предстоящий отопительный сезон 2022/23.

— Этот заем является предметом удовлетворения определенных предварительных условий, прежде чем он может быть использован, и будет рассмотрен сторонами в свете этого заявления о согласии, — отмечается в сообщении.

12 июля НАК Нафтогаз Украины обратился к владельцам своих еврооблигаций на сумму почти $1,5 млрд из-за эмитента Kondor Finance с предложением отсрочить выплаты купонов по ним на два года.

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Компания также просит отложить на такой же срок погашение еврооблигаций-2022 на $335 млн из-за продолжающегося полномасштабного военного вторжения РФ и его влияния на энергетическую безопасность Украины.