Июль, 15 в 13:28

Служба безопасности Украины задержала российских агентов, которые были корректировщиками вражеских обстрелов по Николаевщине.

Информацию о размещении подразделений ВСУ и расположении инфраструктурных объектов, которую они передавали врагу, оккупанты использовали для недавних ракетных ударов по Николаеву и Баштанке.

СБУ установила, что злоумышленниками оказались жители Николаевской области. Агенты передавали собранную информацию своему куратору через отработанные каналы закрытой связи.

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В ходе обыска у них изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны с доказательствами преступной деятельности.

Сейчас корректировщиков вражеских обстрелов задержали и сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УК Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Корректировали удары и собирали данные об ВСУ: на Николаевщине задержали агентов РФ / 3 фотографии

К слову, на днях СБУ также задержала корректировщика обстрелов юго-восточных позиций ВСУ. После нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области он лично проверял точность попадания.