Липень, 15 в 13:28

Служба безпеки України затримала російських агентів, які були коригувальниками ворожих обстрілів по Миколаївщині.

Інформацію про розміщення підрозділів ЗСУ та розташування інфраструктурних об’єктів, яку вони передавали ворогу, окупанти використали для нещодавніх ракетних ударів по Миколаєву та Баштанці.

СБУ встановила, що зловмисниками виявились мешканці Миколаївщини. Агенти передавали зібрану інформацію своєму куратору через відпрацьовані канали закритого зв’язку.

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Під час обшуку у них вилучили комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами злочинної діяльності.

Наразі коригувальників ворожих обстрілів затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 114-2 КК України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі терміном від восьми до дванадцяти років.

Коригували удари і збирали дані про ЗСУ: на Миколаївщині затримали агентів РФ / 3 фотографии

До слова, днями СБУ також затримала коригувальника обстрілів південно-східних позицій ЗСУ. Після завдання авіаудару по одному з мостів у Запорізькій області він особисто перевіряв точність влучання.