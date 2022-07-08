Июль, 08 в 10:53

Уроженец Запорожской области корректировал обстрелы юго-восточной позиции ВСУ. Он был завербован сотрудником ФСБ через закрытую пророссийскую группу в одном из мессенджеров.

Мужчина был игроманом, у него были финансовые проблемы, поэтому он с легкостью согласился на предложение “подработать”.

Российские спецслужбы были особенно заинтересованы в разведданных относительно позиций ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях.

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Информатор хотел как можно быстрее получить деньги, поэтому активно взаимодействовал с заказчиком. После нанесения авиаудара по одному из мостов в Запорожской области он лично проверял точность попадания.

Представитель ФСБ назначил агенту встречу на временно оккупированной территории Херсонской области. За свои услуги коллаборант хотел получить 20 тыс. грн.

Спецназовцы СБУ задержали агента при попытке добраться на неподконтрольную Украине территорию.

Сейчас ему сообщено о подозрении. По решению суда он взят под стражу.

Хотел получить 20 тыс. грн: СБУ задержала вражеского корректировщика обстрелов юго-восточных позиций ВСУ / 3 фотографии

Источник: СБУ