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Факты / Украина

Люди в панике падают на землю: видео момента ракетного удара по Виннице

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Люди в панике падают на землю: видео момента ракетного удара по Виннице

Российские оккупанты 14 июля ракетами ударили по центру Винницы. В результате погибли по меньшей мере 23 человека, еще 66 — госпитализированы.

Вечером этого же дня в сети появились кадры с камер видеонаблюдения.

На видео видна вспышка от взрыва, а затем на людей сыплются обломки здания. Прохожие во время взрыва разбегаются в панике.

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Также появилось видео момента удара из внутренней камеры одного из магазинов. В помещении, где находились люди, вылетели окна.

Кроме того, глава Винницкой ОВА Сергей Борзов сообщил, что тела 10 жертв ракетной атаки на Винницу удалось идентифицировать.

По его словам, среди трех погибших детей 4-летняя Лиза, а тела еще двоих детей до сих пор не идентифицированы, как и 11 взрослых.

Напомним, что 14 июля российские оккупанты обстреляли Винницу. Они попали в здание с офисными помещениями. Также пострадали объекты социальной инфраструктуры и жилые дома рядом.

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