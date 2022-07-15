Липень, 15 в 10:02

Російські окупанти 14 липня ракетами вдарили по центру Вінниці. Внаслідок цього загинули щонайменше 23 людини, ще 66 – госпіталізовані.

Ввечері цього ж дня у мережі з’явилися кадри із камер відеоспостереження.

На відео видно спалах від вибуху, а потім на людей сиплються уламки будівлі. Перехожі під час вибуху розбігаються в паніці.

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Також з’явилося відео моменту удару з внутрішньої камери одного з магазинів. У приміщенні, де перебували люди, вилетіли вікна.

Крім того, голова Вінницької ОВА Сергій Борзов повідомив, що тіла 10 жертв ракетної атаки на Вінницю вдалося ідентифікувати.

За його словами, серед трьох загиблих дітей 4-річна Ліза, а тіла ще двох дітей досі не ідентифіковані, як і 11 дорослих.

Нагадаємо, що 14 липня російські окупанти обстріляли Вінницю. Вони влучили в будівлю з офісними приміщеннями. Також постраждали об’єкти соціальної інфраструктури та житлові будинки поруч.