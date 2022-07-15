Июль, 15 в 16:44

Служба безопасности Украины опубликовала список Telegram-каналов, причастных к спецслужбам Российской Федерации.

– В условиях, когда Украина успешно противостоит российскому нападению, крайне актуален вопрос информационной безопасности. Ведь не имея возможности победить на поле боя, враг пытается посеять распри и расшатать украинское общество. В частности, на это работает ряд якобы независимых Telegram-каналов, работу которых в действительности координирует Кремль, – говорится в сообщении, опубликованном на страницах СБУ в соцсетях в пятницу, 15 июля.

Как уточняется, причастность таких каналов к российским спецслужбам установили в рамках соответствующих уголовных производств.

Список 100 Telegram-каналов, причастных к спецслужбам РФ

СБУ опубликовала список из 100 Telegram-каналов, работающих на Кремль / 2 фотографии

– Призываем вас не пользоваться этими каналами, ведь их работу финансирует и координирует РФ. В любом случае не доверяйте им, поскольку такие площадки распространяют фейки и манипуляции и являются частью информационной войны против Украины, – говорится в сообщении.

В СБУ также отметили, что ряд этих каналов для раскрутки заказывает рекламу в украинских пабликах.

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– Обращаем внимание владельцев и редакторов всех украинских изданий, что поддержка таких ресурсов является пособничеством врагу и будет преследоваться в соответствии с законодательством, – предупредили в ведомстве.

Также опубликован список подлинных каналов и страниц в соцсетях, принадлежащих официальным украинским ведомствам: