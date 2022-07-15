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Факти / Україна

СБУ опублікувала список зі 100 Telegram-каналів, які працюють на Кремль

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
СБУ опублікувала список зі 100 Telegram-каналів, які працюють на Кремль

Служба безпеки України опублікувала список Telegram-каналів, причетних до спецслужб Російської Федерації.

– В умовах, коли Україна успішно протистоїть російському нападу, вкрай актуальним є питання інформаційної безпеки. Адже не маючи змоги перемогти на полі бою, ворог намагається посіяти зраду та розхитати українське суспільство. Зокрема, на це працює низка нібито незалежних Telegram-каналів, роботу яких насправді координує Кремль, – йдеться у повідомленні, опублікованому на сторінках СБУ в соцмережах у п’ятницю, 15 липня.

Як уточнюється, причетність таких каналів до російських спецслужб встановили у рамках відповідних кримінальних проваджень.

Список 100 Telegram-каналів, причетних до спецслужб РФ

СБУ опублікувала список зі 100 Telegram-каналів, які працюють на Кремль / 2 фотографии

– Закликаємо вас не користуватися цими каналами, адже їхню роботу фінансує та координує РФ. У жодному разі не довіряйте їм, оскільки такі майданчики поширюють фейки та маніпуляції та є частиною інформаційної війни проти України, – йдеться у повідомленні.

У СБУ також зазначили, що низка цих каналів для розкручування замовляє рекламу в українських пабликах.

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– Звертаємо увагу власників та редакторів усіх українських видань, що підтримка таких ресурсів є пособництвом ворогові і переслідуватиметься відповідно до законодавства, – попередили у відомстві.

Також опубліковано список справжніх каналів та сторінок у соцмережах, що належать офіційним українським відомствам:

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