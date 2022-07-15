Уничтоженные российские склады с боеприпасами и ракетные удары по Виннице: 142 сутки войны (онлайн)
Сейм Латвии запретил поставки газа из Российской Федерации с 1 января 2023 года.
Касим-Жомарт Токаев поручил правительству Казахстана создать условия для релокации ушедших с российского рынка зарубежных компаний.
В Вооруженных силах Украины убеждены, что российские оккупанты начнут отвечать за военные преступления против мирных жителей.
Момент ракетного удара по центру Винницы попал на видеокамеры.
В Виннице задержали людей, которые могут быть причастны к ракетным обстрелам по центру города. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. Задержанных проверяют на причастность к корректировке обстрела РФ.
ВСУ начали мстить за ракетные удары РФ по Виннице, Николаеву и Харькову. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.