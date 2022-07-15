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Факты / Украина / Общество
Юля Захарченко |
Уничтоженные российские склады с боеприпасами и ракетные удары по Виннице: 142 сутки войны (онлайн)

Уничтоженные российские склады с боеприпасами и ракетные удары по Виннице: 142 сутки войны (онлайн)

Сейм Латвии запретил поставки газа из Российской Федерации с 1 января 2023 года.

Касим-Жомарт Токаев поручил правительству Казахстана создать условия для релокации ушедших с российского рынка зарубежных компаний.

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Прямая трансляция
00:45 - 15 июля

В Вооруженных силах Украины убеждены, что российские оккупанты начнут отвечать за военные преступления против мирных жителей.

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00:37 - 15 июля

Момент ракетного удара по центру Винницы попал на видеокамеры.

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00:26 - 15 июля

В Виннице задержали людей, которые могут быть причастны к ракетным обстрелам по центру города. Об этом сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский. Задержанных проверяют на причастность к корректировке обстрела РФ.

Вінниця обстріл

Фото: ГСЧС

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00:20 - 15 июля

ВСУ начали мстить за ракетные удары РФ по Виннице, Николаеву и Харькову. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

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