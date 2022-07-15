Российские войска ударили тремя ракетами Калибр по центру Винницы, уничтожив медицинский центр и Дом быта Юбилейный. Погибли 23 человека, в частности, трое детей. Ранены 90 человек, еще 39 разыскивают спасатели.

За последние сутки российская армия выпустила девять ракет по Николаеву, еще около 10 ракет по Харькову и области.