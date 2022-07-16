К 5 годам приговорена помощница руководителя оккупационной администрации Херсона – СБУ

Июль, 16 в 13:18

Помощница прокремлевского пропагандиста и руководителя оккупационной администрации Херсона Кирилла Стремоусова приговорена к 5 годам заключения, сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко.

– Злоумышленница координировала информационно-подрывную деятельность агентурной сети, созданной коллаборнатом в пользу спецслужб РФ. Находясь на Прикарпатье, она розганяла через интернет лозунги в поддержку захватчиков и активно распространяла сообщения, в которых призывала к восстановлению СССР, – уточнил он.

По его словам, для максимального охвата женщина администрировала анонимные аккаунты в нескольких соцсетях, используя различные псевдонимы, а со своим куратором общалась через закрытые каналы связи.

Дехтяренко рассказал, что публикации коллаборантки активно репостили другие участники пропагандистской сети для проведения информационных диверсий против Украины.

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– Сотрудники СБУ установили местонахождение злоумышленницы и задержали ее в Ивано-Франковске. Во время обысков у нее обнаружили паспорт гражданки РФ и компьютерную технику с доказательствами незаконной деятельности, – сказал спикер спецслужбы.

С начала полномасштабной войны СБУ расследует более 300 уголовных производств по фактам оправдания российской агрессии против Украины и популяризации оккупационных группировок.