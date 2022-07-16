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Факти / Україна

До 5 років засуджено помічницю керівника окупаційної адміністрації Херсона – СБУ

Валентина Летяк, редакторка стрічки
СБУ
Фото: СБУ

Помічницю прокремлівського пропагандиста та керівника окупаційної адміністрації Херсона Кирила Стремоусова, засуджено до 5 років ув’язнення, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

– Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб РФ. Перебуваючи на Прикарпатті, вона розганяла через інтернет гасла на підтримку загарбників й активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення СРСР, – уточнив він.

За його словами, для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти у кількох соцмережах, використовуючи різні псевдоніми, а зі своъм куратором спілкувалася через закриті канали зв’язку.

Дехтяренко розповів, що публікації колаборантки активно поширювали інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти України.

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– Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисниці і затримали її в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї виявили паспорт громадянки РФ та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності, – сказав речник спецслужби.

З початку повномасштабної війни СБУ розслідує більше 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання російської агресії проти України та популяризації окупаційних угруповань.

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