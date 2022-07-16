До 5 років засуджено помічницю керівника окупаційної адміністрації Херсона – СБУ
Помічницю прокремлівського пропагандиста та керівника окупаційної адміністрації Херсона Кирила Стремоусова, засуджено до 5 років ув’язнення, повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
– Зловмисниця координувала інформаційно-підривну діяльність агентурної мережі, створеної колаборантом на користь спецслужб РФ. Перебуваючи на Прикарпатті, вона розганяла через інтернет гасла на підтримку загарбників й активно поширювала дописи, в яких закликала до відновлення СРСР, – уточнив він.
За його словами, для максимального охоплення жінка адмініструвала анонімні акаунти у кількох соцмережах, використовуючи різні псевдоніми, а зі своъм куратором спілкувалася через закриті канали зв’язку.
Дехтяренко розповів, що публікації колаборантки активно поширювали інші учасники пропагандистської мережі для проведення інформаційних диверсій проти України.
– Співробітники СБУ встановили місцезнаходження зловмисниці і затримали її в Івано-Франківську. Під час обшуків у неї виявили паспорт громадянки РФ та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності, – сказав речник спецслужби.
З початку повномасштабної війни СБУ розслідує більше 300 кримінальних проваджень за фактами виправдання російської агресії проти України та популяризації окупаційних угруповань.