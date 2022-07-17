Июль, 17 в 11:38

Украина официально подтвердила авиакатастрофу с украинским транспортным самолетом Ан-12. Он разбился на севере Греции вечером 16 июля.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

— Ночью на севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет Ан-12, который перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш, — отметил он

По словам Николенко, экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей.

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Также представитель МИД добавил, что самолет перевозил коммерческий груз.

На базе консульства Украины в Салониках уже был создан оперативный штаб. На место катастрофы прибыли украинские консулы, взаимодействующие со спасателями и правоохранителями. В настоящее время продолжаются спасательные работы и тушение пожара.

Для родственников работает горячая линия МИД: +38 044 238 1588

Напомним, в ночь на 17 июля украинский самолет Ан-12 врезался в кукурузное поле возле села Палеохори в муниципалитете Пангай.

Авиакатастрофу Ан-12 подтвердили в Министерстве обороны Сербии. По их данным, самолет перевозил 11,5 тонны оборонной продукции. Заказчиком выступило Министерство обороны Бангладеш.

Источник: Олег Николенко

Фото: ANTONOV Company