Все члены экипажа Ан-12, разбившегося в Греции, были гражданами Украины — МИД
Украина официально подтвердила авиакатастрофу с украинским транспортным самолетом Ан-12. Он разбился на севере Греции вечером 16 июля.
Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.
— Ночью на севере Греции потерпел крушение украинский транспортный самолет Ан-12, который перевозил опасный груз по маршруту Сербия-Иордания-Бангладеш, — отметил он
По словам Николенко, экипаж состоял из восьми граждан Украины. Предварительная причина аварии – отказ одного из двигателей.
Также представитель МИД добавил, что самолет перевозил коммерческий груз.
На базе консульства Украины в Салониках уже был создан оперативный штаб. На место катастрофы прибыли украинские консулы, взаимодействующие со спасателями и правоохранителями. В настоящее время продолжаются спасательные работы и тушение пожара.
Для родственников работает горячая линия МИД: +38 044 238 1588
Напомним, в ночь на 17 июля украинский самолет Ан-12 врезался в кукурузное поле возле села Палеохори в муниципалитете Пангай.
Авиакатастрофу Ан-12 подтвердили в Министерстве обороны Сербии. По их данным, самолет перевозил 11,5 тонны оборонной продукции. Заказчиком выступило Министерство обороны Бангладеш.
Источник: Олег Николенко
Фото: ANTONOV Company