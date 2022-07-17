Усі члени екіпажу Ан-12, який розбився у Греції, були громадянами України – МЗС
Україна офіційно підтвердила авіакатастрофу з українським транспортним літаком Ан-12. Він розбився на півночі Греції ввечері 16 липня.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
– Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак Ан-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш, – зазначив він
За словами Ніколенка, екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії – відмова одного із двигунів.
Також речник МЗС додав, що літак перевозив комерційний вантаж.
На базі консульства України в Салоніках уже створили оперативний штаб. На місце катастрофи прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцями. Нині тривають рятувальні роботи та гасіння пожежі.
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Нагадаємо, у ніч на 17 липня український літак Ан-12 врізався в кукурудзяне поле біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангай.
Авіакатастрофу Ан-12 підтвердили у Міністерстві оборони Сербії. За їхніми даними, літак перевозив 11,5 тонн оборонної продукції. Замовником виступило Міністерство оборони Бангладеш.
Джерело: Олег Ніколенко
Фото: ANTONOV Company