Липень, 17 в 11:38

Україна офіційно підтвердила авіакатастрофу з українським транспортним літаком Ан-12. Він розбився на півночі Греції ввечері 16 липня.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

– Вночі на півночі Греції зазнав катастрофи український транспортний літак Ан-12, який перевозив небезпечний вантаж за маршрутом Сербія-Йорданія-Бангладеш, – зазначив він

За словами Ніколенка, екіпаж складався із восьми громадян України. Попередня причина аварії – відмова одного із двигунів.

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Також речник МЗС додав, що літак перевозив комерційний вантаж.

На базі консульства України в Салоніках уже створили оперативний штаб. На місце катастрофи прибули українські консули, які взаємодіють із рятувальниками та правоохоронцями. Нині тривають рятувальні роботи та гасіння пожежі.

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Нагадаємо, у ніч на 17 липня український літак Ан-12 врізався в кукурудзяне поле біля села Палеохорі в муніципалітеті Пангай.

Авіакатастрофу Ан-12 підтвердили у Міністерстві оборони Сербії. За їхніми даними, літак перевозив 11,5 тонн оборонної продукції. Замовником виступило Міністерство оборони Бангладеш.

Джерело: Олег Ніколенко

Фото: ANTONOV Company