В ночь на субботу, 17 июля, неподалеку от греческого города Кавала разбился транспортный самолет Ан-12 украинской компании Антонов, выполнявший коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.

Об этом сообщила Греческая корпорация телерадиовещания (ERT). По словам очевидцев, самолет врезался в кукурузное поле возле ​​села Палеохори в муниципалитете Пангай.

Служба гражданской авиации подтвердила, что, вероятно, загорелся один из четырех двигателей самолета. Пилот запросил аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но приземлиться не успел.

Известно, что в самолете было восемь человек. На месте полностью сгоревшего фюзеляжа никаких признаков жизни после падения не заметили. Сейчас там проводятся спасательные работы.

#BREAKING: UR-CIC, an Antonov An-12TB cargo aircraft of Meridian Ltd from #Ukraine with flight No. #MEM3032 crashed near #Kavala in #Greece on its way from Nis to Amman! Locals filmed the moment of crash. It was burning when it hit the ground! Engine fire had spread to the wing???? pic.twitter.com/LQNOEbz1Yd

— Babak Taghvaee — The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) July 16, 2022