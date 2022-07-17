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В Греции разбился транспортный самолет Ан-12 украинской компании Антонов — СМИ

Ольга Тетеріна, редактор ленты
Требует проверки
Антонов літак

В ночь на субботу, 17 июля, неподалеку от греческого города Кавала разбился транспортный самолет Ан-12 украинской компании Антонов, выполнявший коммерческий рейс из Сербии в Иорданию.

Об этом сообщила Греческая корпорация телерадиовещания (ERT). По словам очевидцев, самолет врезался в кукурузное поле возле ​​села Палеохори в муниципалитете Пангай.

Служба гражданской авиации подтвердила, что, вероятно, загорелся один из четырех двигателей самолета. Пилот запросил аварийную посадку в аэропорту Кавалы, но приземлиться не успел.

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Известно, что в самолете было восемь человек. На месте полностью сгоревшего фюзеляжа никаких признаков жизни после падения не заметили. Сейчас там проводятся спасательные работы.

Связь с Ан-12 потеряли в 16 км западнее Кавалы. Транспортный самолет вылетел из Сербии в Иорданию и выполнял коммерческий транспортный рейс.

Как сообщают СМИ, самолет перевозил 12-тонный груз, классифицируемый как опасный. Однако таким грузом могут быть не только боеприпасы, но и аккумуляторы все, что может привести к пожару.

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Источник: EPT News 

Фото: ANTONOV Company

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