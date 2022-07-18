Гайдай назвал основное направление оккупантов после Лисичанска
Россияне пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута. В бой пошли мобилизованные мужчины из недавно оккупированных городов.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, в крупных городах Луганской области, которые россияне захватили уже летом, осталось по 10-15% населения.
К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя.
Сергей Гайдай подчеркнул, что основное направление оккупантов после Лисичанска – Бахмут. Но путь в этот город пролегает через ту небольшую территорию Луганщины, которая еще держит оборону.
По словам главы Луганской ОВА, оккупанты бьют ракетами, применяют авиацию, чтобы пробить нашу оборону. Только за 17 июля населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины выдержали пять авиаударов.
Также россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, но понесли потери и отошли. Кроме того, ВСУ отбили наступление и вблизи Белогоровки.