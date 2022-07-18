Гайдай назвал основное направление оккупантов после Лисичанска

Июль, 18 в 9:01

Россияне пытаются продвинуться из Лисичанска в сторону Бахмута. В бой пошли мобилизованные мужчины из недавно оккупированных городов.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, в крупных городах Луганской области, которые россияне захватили уже летом, осталось по 10-15% населения.

К сожалению, они не воспринимали информацию о мобилизации мужчин на ранее оккупированной части региона, не видели угрозы для себя.

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Сергей Гайдай подчеркнул, что основное направление оккупантов после Лисичанска – Бахмут. Но путь в этот город пролегает через ту небольшую территорию Луганщины, которая еще держит оборону.

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По словам главы Луганской ОВА, оккупанты бьют ракетами, применяют авиацию, чтобы пробить нашу оборону. Только за 17 июля населенные пункты на границе Луганщины и Донетчины выдержали пять авиаударов.

Также россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, но понесли потери и отошли. Кроме того, ВСУ отбили наступление и вблизи Белогоровки.