Гайдай назвав основний напрямок окупантів після Лисичанська

Липень, 18 в 9:01

Росіяни намагаються просунутися з Лисичанська в бік Бахмута. У бій пішли мобілізовані чоловіки з нещодавно окупованих міст.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай. За його словами, у великих містах Луганщини, які росіяни захопили вже влітку, залишилося по 10-15%населення.

На жаль, вони не сприймали інформацію про мобілізацію чоловіків на раніше окупованій частині регіону, не вбачали загрози для себе.

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Сергій Гайдай наголосив, що основний напрямок окупантів після Лисичанська – Бахмут. Але шлях до цього міста пролягає через ту невелику територію Луганщини, яка ще тримає оборону.

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За словами голови Луганської ОВА, окупанти б’ють ракетами, застосовують авіацію, щоб пробити нашу оборону. Тільки за 17 липня населені пункти на межі Луганщини та Донеччини витримали п’ять авіаударів.

Також росіяни намагалися просунутися в напрямку Верхньокам’янки, але зазнали втрат та відійшли. Крмі того, ЗСУ відбили наступ і поблизу Білогорівки.