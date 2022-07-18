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Факты / Украина

ВСУ уничтожили склады боеприпасов и командный центр россиян в Луганской области

Олег Аверин, журналист раздела Lifestyle
ВСУ уничтожили склады боеприпасов и командный центр россиян в Луганской области
Фото: Генштаб ВСУ

Украинские военные уничтожили на захваченных территориях Луганской области два склада боеприпасов и командный пункт.

Об этом во время телемарафона сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

— Относительно глубокого тыла. В Луганской области наши Вооруженные силы нанесли достаточно серьезный ущерб. Разрушено несколько составов, разрушен командный центр, — заявил Гайдай.

Глава Луганской областной военной администрации отметил, что благодаря последним уничтоженным складам и командным пунктам у оккупантов разрушена логистика, а количество вражеских обстрелов снизилось.

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— Недавно мы смотрели по сайту западному, где тепловизорами показывают температуру в зоне боевых действий. На сегодня она существенно снизилась. Это говорит о том, что количество обстрелов со стороны российской армии уменьшилось. И уменьшились эти обстрелы именно благодаря тому, что точно поразили и разрушили склады, всю логистику, — заявил Гайдай.

Напомним, в оккупированной Новой Каховке в Херсонской области сегодня с раннего утра пылает состав российских оккупантов.

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