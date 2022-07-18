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Факты / Украина

Ким пообещал заплатить по $100 за “сдачу” корректировщиков огня

Анастасия Гевко, редактор ленты
Віталій Кім

В понедельник, 18 июля, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким объявил вознаграждение в $100 за информацию, которая может помочь поймать корректировщика российского огня в Николаевской области.

Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его канале в Telegram.

Ким уточнил, что россияне через Telegram-каналы подкупают украинцев, чтобы те корректировали огонь врага по территории области. 

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Он добавил, что платят они при этом “какие-то копейки” – 1-1,5 тыс. грн. Кроме того, вербовщики обещают наводчикам полную анонимность, которую они не могут обеспечить – украинским военным все равно “потихоньку” удается ловить корректировщиков огня.

Для того, чтобы процесс отлова пошел быстрее, Виталий Ким предложил простым жителям области подключиться к охоте на предателей – оплату он предложил в размере $100.

Виталий Ким подчеркнул, что позднее опубликует четкую инструкцию для будущих разоблачителей.

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Фото: Віталій Кім

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