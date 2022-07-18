Ким пообещал заплатить по $100 за “сдачу” корректировщиков огня
В понедельник, 18 июля, глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким объявил вознаграждение в $100 за информацию, которая может помочь поймать корректировщика российского огня в Николаевской области.
Об этом он сказал в видеообращении, опубликованном на его канале в Telegram.
Ким уточнил, что россияне через Telegram-каналы подкупают украинцев, чтобы те корректировали огонь врага по территории области.
Он добавил, что платят они при этом “какие-то копейки” – 1-1,5 тыс. грн. Кроме того, вербовщики обещают наводчикам полную анонимность, которую они не могут обеспечить – украинским военным все равно “потихоньку” удается ловить корректировщиков огня.
Для того, чтобы процесс отлова пошел быстрее, Виталий Ким предложил простым жителям области подключиться к охоте на предателей – оплату он предложил в размере $100.
Виталий Ким подчеркнул, что позднее опубликует четкую инструкцию для будущих разоблачителей.
Фото: Віталій Кім