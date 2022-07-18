Липень, 18 в 20:33

У понеділок, 18 липня, голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім оголосив винагороду у розмірі $100 за інформацію, яка може допомогти упіймати коригувальника російського вогню в Миколаївській області.

Про це він сказав у відеозверненні, опублікованому на його каналі у Telegram.

Кім уточнив, що росіяни через Telegram-канали підкуповують українців, щоб ті коригували вогонь ворога на території області.

Зараз дивляться

Він додав, що платять вони при цьому “якісь копійки” – 1-1,5 тис. грн. Крім того, вербувальники обіцяють навідникам повну анонімність, яку вони не можуть забезпечити – українським військовим все одно “потихеньку” вдається ловити коригувальників вогню.

Для того, щоб процес вилову пішов швидше, Віталій Кім запропонував простим мешканцям області підключитися до полювання на зрадників – і запропонував винагороду у розмірі $100.

Віталій Кім наголосив, що пізніше опублікує чітку інструкцію для майбутніх викривачів.

Фото: Віталій Кім