Семь человек погибли во Львове из-за корректировщика вражеского огня — его задержали
Правоохранители арестовали жителя Львова, корректировавшего ракетные удары оккупанта по объектам критической инфраструктуры города. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.
По данным следствия, с апреля 2022 подозреваемый добровольно сотрудничал с российскими оккупантами, отправляя им через мессенджер Telegram информацию о размещении на территории Львова военных объектов и объектов критической инфраструктуры.
— Мужчина непосредственно осуществлял корректировку ракетных ударов 18 апреля, в том числе по автосервису во Львове, в результате чего погибли четыре человека и четверо получили ранения, — говорится в сообщении.
При процессуальном руководстве Львовской областной прокуратуры львовянину уведомлено о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.
Досудебное расследование и оперативное сопровождение в уголовном производстве осуществляется Управления СБУ во Львовской области.
В результате ракетных ударов оккупантов 18 апреля 2022 года по Львову – семеро погибших и 11 пострадавших. В тот день российские захватчики выпустили по Львову четыре крылатые ракеты воздушного базирования.